Un altro anno senza la loro Chiara. Domani, 13 agosto, ricorre il 19esimo anniversario della morte di Chiara Poggi, la 26enne uccisa nella sua villetta a Garlasco nel 2007.

Un dolore, per la famiglia della giovane, che non passa con gli anni ma che, se possibile, è ancora più presente anche per via di tutte le novità giudiziarie degli ultimi mesi e l’accesissima attenzione mediatica dopo che Andrea Sempio è entrato nel registro degli indagati.

Dignità e riservatezza hanno sempre contraddistinto i genitori della 26enne, Giuseppe Poggi e Rita Preda, che ad Adnkronos hanno espresso un desiderio ben preciso: “In questi giorni vogliamo solo ricordarla da soli e in silenzio”. Un appello semplice, in linea con il comportamento tenuto in questi anni e che, dopo tutto ciò che si è detto in questi mesi, chiede solo rispetto.

Una richiesta che va a favore anche delle indagini attualmente in corso e che vedranno ulteriori sviluppi a fine settembre quando la Procura di Pavia chiuderà le indagini su Andrea Sempio dopo aver acquisito tutte le consulenze richieste.