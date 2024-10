Cagliari, il Luchia resta in piedi: il Consiglio di Stato ribalta la decisione del Tar

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il baretto Luchia di viale Buoncammino a Cagliari continua a restare, almeno per i prossimi mesi, in piedi Il Consiglio di Stato, con un decreto che ha fatto seguito al ricorso presentato dalla società concessionaria dello spazio, “La Bellavista di Luisella Lai” tramite l’avvocato Federico Melis, che rappresenta la società col figlio Gabriele, ha letteralmente ribaltato la decisione del Tar: i giudici avevano infatti rigettato l’istanza cautelare dopo che, in un primo momento, l’avevano sospesa. Il 12 novembre l’udienza camerale in Consiglio di Stato, che potrà confermare o meno il provvedimento, poi si tornerà al Tar per il merito. Sono stati, mesi fa, sempre gli avvocati Gabriele e Federico Melis a chiedere l’annullamento della determinazione del Comune “per asserite violazioni unicamente ricondotte alla ditta Sardonyc di Claudio Ara quale ditta conduttrice dell’azienda concessa in locazione dalla società”. Ci sono contratti di affitto sottoscritti sin dal 2017 e l’ultimo porta la data del 2023. I legali della Lai hanno contestato la revoca della concessione perchè la responsabilità dei provvedimenti sarebbe da imputare solo e unicamente a Claudio Ara, il gestore della struttura.

I giudici avevano riconosciuto che “in caso di esecuzione del provvedimento impugnato” ci sono “profili di danno immediato, che l’interessata subirebbe sicuramente in conseguenza della rimozione dei chioschi, della bonifica e del ripristino dello stato dei luoghi, che giustificano la sospensione dell’atto comunale fino alla decisione collegiale dell’istanza cautelare”. Da qui lo stop alla demolizione, poi revocato prima della sentenza della decisione arrivata dal Consiglio di Stato.