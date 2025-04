Il consigliere comunale di Alleanza Verdi Sardegna, Corrado Sorrentino, ha espresso una dura critica nei confronti della nuova area fitness e dello spazio giochi per bambini realizzati in Via Roma, nel cuore della città, definendo il progetto “una follia”. “Oggi ho deciso di muovermi per la città in bicicletta, e così sono voluto passare in Via Roma per vedere meglio da ogni angolazione quell’opera che sospettavo disastrosa e che non ha tradito le mie aspettative, una follia!”. Il consigliere ha evidenziato come la scelta di collocare uno spazio per lo sport e il benessere infantile in una delle aree più trafficate della città sia priva di qualsiasi valutazione attenta: “Un’area fitness e un’area giochi per bambini immerse nello smog e nel traffico? Non solo progetto privo di valutazioni, direi Diabolico, perché non posso credere che chi ha avuto tale idea e chi l’ha messa in pratica fosse così inconsapevole!”. Sorrentino ha poi sottolineato i gravi rischi per la salute derivanti dalla collocazione dell’area in una zona con alti livelli di inquinamento atmosferico: “Questa zona è infatti tristemente nota per il traffico intenso e l’alta concentrazione di inquinanti atmosferici, lo smog per intenderci come le polveri sottili, con effetti negativi sulla salute: Malattie respiratorie (quali asma o bronchite cronica), malattie cardiovascolari, disturbi oculari, maggiore suscettibilità a infezioni, aumento del rischio di malattie polmonari.” Le criticità sollevate dal consigliere non si limitano alla questione ambientale, ma riguardano anche la sicurezza delle persone che frequentano l’area: “Ma non è solo questione di salute… è questione di sicurezza! Ora, immaginate come purtroppo accade quotidianamente che un veicolo sbandi: un’auto, un autobus di linea, o peggio ancora un tir come da foto. Cosa potrebbe succedere a chi si trova in quell’area fitness o nei giochi per bambini? Le conseguenze sarebbero drammatiche.” Infine, il consigliere ha denunciato l’inutilità dell’investimento pubblico per un progetto che, a suo avviso, mette a rischio la salute e l’incolumità dei cittadini: “Uno spreco di soldi pubblici per realizzare qualcosa di pericoloso, non solo per la salute, ma anche per l’incolumità delle persone. Questa scelta non è solo sbagliata, è irresponsabile e non posso accettarlo. Sarà mia premura chiedere quanto prima la dismissione di queste due aree, o quantomeno ne chiederò lo spostamento in zone più sicure”, ha concluso.