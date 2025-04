Dopo la bufera delle ultime ore dovuta alla firma da parte del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump di un ordine esecutivo sui dazi contro l’Europa, è intervenuta la premier Giorgia Meloni: “Una scelta sbagliata che non favorisce né l’economia europea né quella americana, ma penso anche che non dobbiamo alimentare l’allarmismo che sto sentendo in queste ore”, rassicura la premier al Tg1. “Il mercato degli Stati Uniti è un mercato importante per le esportazioni italiane, ma vale alla fine il 10% del complessivo delle nostre esportazioni e noi non smetteremo di esportare negli Stati Uniti. Significa che ovviamente abbiamo un altro problema che dobbiamo risolvere, ma non è la catastrofe che insomma, alcuni stanno raccontando”.

Meloni fa anche sapere che si stanno studiando le strategie migliori per affrontare la situazione e che crede che “bisogna aprire una discussione franca, nel merito, con gli americani con l’obiettivo dal mio punto di vista di arrivare a rimuovere i dazi, non a moltiplicarli”. Intanto, le borse del europee perdono oltre 422 miliardi di euro, con Piazza Affari che segna -3,6%.