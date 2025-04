Si stanno organizzando per una grande festa pacifica fuori dallo stadio, forti anche dell’invito di Nicola Riva, figlio dell’indimenticabile Gigi. Ma i tifosi rossoblù potrebbero in queste ore ricevere una sorpresa: c’è infatti per loro ancora una possibilità di vivere dal vivo la sfida salvezza contro l’Empoli, in programma domenica 6 aprile. La società rossoblù ha infatti presentato un ricorso urgente al tribunale amministrativo regionale della Toscana, chiedendo di annullare il provvedimento del prefetto di Firenze che ha vietato la vendita dei biglietti ai residenti in Sardegna.

Il tar dovrebbe pronunciarsi entro la giornata di domani, venerdì 4 aprile, e se il ricorso sarà accolto, i tifosi cagliaritani potranno finalmente accedere allo stadio per sostenere la loro squadra in un match decisivo per la permanenza in Serie A.

Il presidente Giulini, convinto che non ci sia alcun motivo per vietare la trasferta in quanto fra le due tifoserie non ci sono mai stati problemi, ha fatto un appello deciso: la società è pronta a fare di tutto per garantire che i tifosi possano seguire il Cagliari in questa partita fondamentale. I tifosi rossoblù, con tutta la politica mobilitata, continuano a sperare, in attesa di una risposta che potrebbe cambiare tutto e permettere loro di assistere alla sfida salvezza di domenica prossima a Empoli.