Morire per aver mangiato un panino. È ciò che accaduto ad Anne Avarie Tierney, studentessa americana di 21 anni in Erasmus a Roma. Stando alle prime informazioni, Anne ieri si trovava con delle amiche in un locale in via Giovanni de Agostini, attorno alle 13. Dopo aver mangiato un panino, la giovane si è sentita male. Le amiche che erano con lei hanno subito allertato i soccorsi e somministrato ad Anne il Bentelan per due volte nel tentativo di contrastare la reazione allergica, sembrerebbe dovuta agli arachidi. Sul posto gli operatori del 118 hanno cercato di rianimare la giovane per oltre 30 minuti ma ogni tentativo è stato inutile. Sulla vicenda indaga la polizia e molto probabilmente sarà effettuata l’autopsia per accertare le cause del decesso.