Cagliari, mercato di San Benedetto chiuso, ma i parcheggi rimangono a pagamento per i residenti da venerdì a sabato: fioccano le multe e le proteste dei cittadini, “il mercato rimarrà chiuso per almeno due anni”.

“Mi sembra illogico, perché noi residenti con il pass siamo costretti ancora a pagare il parcheggio da venerdì a sabato come se fosse il Mercato ancora aperto?” Chiede M.R.

Lavori in corso per il restyling dello storico mercato, quello provvisorio oramai è abitato dai venditori che hanno traslocato in attesa che i loro posti vengano rimodernizzati per accogliere nuovamente merce e clienti. Nonostante ciò i posteggi che abbracciano il mercato di San Benedetto rimangono attivi come quando centinaia di persone prendevano d’assalto i locali ora in disuso. Scatta la protesta, quindi, da parte dei residenti in possesso del pass che chiedono di essere “risparmiati” dai vigili e che il cartello presente nei parcheggi venga opportunamente aggiornato.