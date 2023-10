Cagliari, il Comune avvisa i cittadini: dovete pagare la Tari, ecco come potete farlo

In questi giorni il Servizio Tributi sta inviando ai contribuenti gli avvisi bonari per il pagamento della Tassa Rifiuti (TARI) per il 2023 attraverso le PEC ed entro fine ottobre invierà gli stessi in formato cartaceo e con mail.

Il Piano economico finanziario per il Servizio di Igiene urbana, approvato dal Consiglio comunale nel 2022, che definisce i costi del Servizio di raccolta differenziata, è stato confermato anche per l’annualità 2023 e che, pertanto, il regolamento e le tariffe della Tassa Rifiuti non sono stati modificati rispetto a quelli dello scorso anno, approvati con le deliberazioni consiliari n. 70 e n. 71, entrambe del 30 maggio 2022.

L’avviso contiene, oltre agli importi dovuti della TARI per l’anno 2023, ai sensi della deliberazione Consiliare n. 71 del 30 maggio 2022, anche il conguaglio per l’esercizio 2022, per le utenze domestiche (UD) e per le utenze non domestiche (UND) che hanno superato il numero dei conferimenti sotto indicati relativi alla frazione del secco indifferenziato:

per le UD n. 21 conferimenti per nucleo familiare (NF) 1 (un solo componente) e n. 26 conferimenti per NF >1 (con due o più componenti);

per le UND n. 26 conferimenti per contenitori con capienza di 20L/45L e sacco da 100 e n. 44 conferimenti per contenitori maggiori.

Nel prospetto dell’avviso, analogo a quello dello scorso anno, sono dettagliati gli importi dovuti e le modalità del calcolo della TARI.

I numeri dei conferimenti sono stati calcolati dal Servizio Igiene del Suolo e Ambiente, perciò eventuali chiarimenti andranno richiesti al suddetto Servizio.

Si confermano invece sia le modalità di pagamento, sia le modalità d’invio dell’avviso TARI.

Modalità di pagamento

I pagamenti della tassa, a partire dal 2021, avvengono mediante PAGOPA e, come da prassi sempre praticata dal Comune, avverranno in un’unica soluzione, oppure in quattro rate bimestrali (dal 31.10.2023 al 30.04.2024).

Anche quest’anno i pagamenti in un unica soluzione o quello della prima rata potranno essere effettuati entro i quindici giorni successivi dalla data di ricevimento dello stesso avviso.

Modalità d’invio dell’avviso

Come già sperimentato e sempre in un’ottica di risparmio e di utilizzo di comunicazioni più vicine al cittadino si sta procedendo con le modalità della PEC, della mail e della posta ordinaria, come di seguito indicato:

– invio dell’avviso soltanto per PEC: per tutte le imprese iscritte alla Camera di Commercio, tutti i componenti degli ordini professionali titolari di un’utenza per la Tassa Rifiuti e tutti coloro che avessero comunicato spontaneamente la propria PEC al Servizio Tributi per la loro utenza, l’invio degli avvisi, avverrà esclusivamente a mezzo PEC. La PEC utilizzata per le imprese e i professionisti è stata acquisita mediante l’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC).

invio per e-mail e per cartaceo: per chi invece avesse indicato al Servizio una e-mail sulla quale ricevere gli avvisi, l’invio avverrà a mezzo e-mail e in formato cartaceo.

invio esclusivamente cartaceo: per chi non avesse comunicato alcuna e-mail l’invio sarà esclusivamente in modalità cartacea.

Altre modalità di ricezione dell’avviso

LINKmate – lo sportello telematico del contribuente

Il numero dei contribuenti che utilizzano questa modalità molto semplice e lineare è triplicato rispetto allo scorso anno (circa 10.000 contribuenti).

Per chi lo volesse infatti, l’avviso potrà essere scaricato e pagato anche tramite LINKmate, lo sportello telematico del contribuente, a cui si accede con SPID (si rinvia alla seguente pagina web del Servizio Tributi:https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/informazioni_sulla_tassa_rifiuti_tari?contentId=SRV10319 ).

APP IO. L’App dei servizi pubblici

Per chi avesse dimestichezza con l’App IO, l’app dei servizi pubblici, la visualizzazione e il pagamento dell’avviso potrà essere effettuato anche attraverso la suddetta applicazione.

