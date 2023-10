Sorpresi a spacciare in piazza a Iglesias, un 23enne e un 25enne arrestati dai carabinieri

Il 12 ottobre a Iglesias i carabinieri hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un 25enne ed un 23enne, entrambi di Iglesias, sorpresi in piazza Oberdan mentre stavano spacciando: addosso ai due sono stati trovati quasi venti grammi di marijuana, già suddivisa i dosi, e un bilancino di precisione. Nelle loro abitazioni ritrovata altra droga: più di trenta grammi di “erba” e altro materiale utile al confezionamento. Sono stati entrambi arrestati. Nella stessa operazione sono stati segnalati alla prefettura di Cagliari, quali assuntori di sostanza stupefacente, un 3enne trovato in possesso di 75 grammi di marijuana e un 52enne trovato in possesso di 82 grammi di marijuana.