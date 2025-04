Con un post pubblicato sui social, il consigliere comunale Giuseppe Farris lancia nuove critiche sulla gestione del progetto per il nuovo mercato di San Benedetto. Al centro della polemica, l’assenza di un progetto definitivo/esecutivo al momento del trasferimento degli operatori. Farris riferisce di aver presentato lo scorso mese un accesso agli atti per ottenere copia del progetto. La risposta del dirigente comunale chiarisce che la documentazione richiesta sarà fornita “non appena lo approverò considerato che abbiamo chiesto delle modifiche (oltre a verificare e confermare alcuni aspetti tecnici prima dell’esecuzione, ora che il mercato è sgomberato) a quello presentatoci in gara al definitivo e al preliminare” – ora chiederò quali modifiche sono state richieste – aggiunge. “Quello che è certo è che i concessionari sono stati trasferiti in assenza di un progetto definitivo esecutivo”, denuncia Farris. Il consigliere sottolinea inoltre che “siamo oramai a 10 mesi dall’insediamento del Sindaco Zedda”, mentre il progetto non sembra ancora pronto per essere cantierato. Infine, Farris punta il dito contro l’annuncio del primo cittadino, che aveva garantito la conclusione dei lavori in due anni. “Da quando esattamente?”, si chiede il consigliere, che conclude il suo intervento con un lapidario: Mala tempora currunt.