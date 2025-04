Pirri, bus intrappolati a causa di una vettura in sosta “selvaggia”: concerto di clacson in via Murat angolo via Poerio, una lunga fila di auto dietro il primo pullman che, dopo diversi minuti di tentativi, riesce a svoltare. La scena, però, si ripete poco dopo con, addirittura altri due mezzi in fila, uno dietro l’altro.

Intervento tempestivo da parte della polizia municipale che aiuta gli autisti nelle manovre per liberare la strada. Non è la prima volta che accade, spesso a causa di un veicolo mal parcheggiato il servizio urbano dei mezzi pubblici subisce notevoli rallentamenti. Disagi anche per gli altri automobilisti che devono attendere il termine delle manovre al fine di poter nuovamente transitare lungo l’arteria per poter giungere a destinazione.