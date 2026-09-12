I Rossoblu alla ” New Balance Arena ” affrontano l’ Atalanta allenata da Maurizio Sarri per cercare continuita’di risultati e raccogliere ancora punti in trasferta dopo la vittoria conseguita in terra emiliana contro il Parma.

Fabio Pisacane ha convocato 26 giocatori ,rientra a disposizione Yerry Mina che in settimana ha ripreso a lavorare con il ” Gruppo ” , Kevin Karlos rientrato in Sardegna dopo la scomparsa della madre e Yukinari Sugawara , dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno.

Fabio Pisacane potrebbe presentare delle novita’ rispetto alla formazione iniziale schierata nell’ ultima partita giocata in casa contro l’ Inter; potrebbe decidere di far partire dal primo minuto Jerry Mina , dopo averlo osservato in settimana dove ha ripreso a lavorare con il gruppo.

Da valutare anche le scelte finali per gli altri reparti, a centrocampo sembra scontata la presenza di Adopo, Winks e Romano mentre in attacco potrebbero esserci delle variabili in quanto e’ tornato a disposizione Kevin Carlos,( che sembra comunque destinato a partire dalla panchina) , mentre Paul Mendy sembrerebbe essere confermato in attacco con il supporto di Fazzini e Maldini.

La gara che attende i rossoblu potrebbe vedere come favorita la formazione allenata da Maurizio Sarri , sicuramente una delle squadre piu’ attrezzate dell’ intero campionato ed impegnata su vari fronti , sia in Italia che all’ estero, ma i progressi mostrati dal Cagliari nella fase di costruzione del gioco e nella tenuta difensiva, ci autorizzano ad essere fiduciosi per

affrontare la trasferta bergamasca .

Sara decisivo l’ approccio iniziale dei rossoblu che presumibilmente subiranno le folate offensive dei nerazzurri,che cercheraranno di “fare” la partita per ottenere i tre punti ; ma gli isolani dovranno essere pronti a rilanciare l’ azione e cercare di colpire alle prime occasioni che si presenteranno in corso di gara.

A prescindere dagli interpreti che suoneranno lo spartito sul campo, occorrera’una squadra che affronti l’ Atalanta con determinazione, grinta e coraggio per cercare di tornare in Sardegna con un risultato positivo.