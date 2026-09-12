Ussana, enormi quantità di rifiuti e macerie scaricati in campagna presumibilmente con un furgone. Impossibile risalire ai responsabili, la discarica abusiva è stata bruciata prima dell’ispezione ufficiale. Non solo: le fiamme hanno rischiato di scatenare un rogo devastante, bloccato in tempo dalla compagnia Barracellare corsa sul posto.

A raccontare l’accaduto è il consigliere Carlo Palmas, incaricato dal sindaco Giuseppe Coni alla cultura, agricoltura e ambiente.

“Quello che è successo oggi è inaccettabile.

Nei giorni scorsi qualcuno ha scaricato nelle nostre campagne un cumulo di rifiuti, molti dei quali sembrano provenire da un cantiere. Una quantità tale da far pensare che siano stati trasportati e scaricati con un furgone.

Oggi quegli stessi rifiuti sono stati dati alle fiamme. Il fuoco si stava estendendo verso il fiume e solo il pronto intervento della Compagnia Barracellare, che non finiremo mai di ringraziare, ha evitato conseguenze ben più gravi.

Abbandonare anche un solo sacchetto di rifiuti è un gesto grave. Farlo con un furgone intero dimostra un livello di inciviltà e di disprezzo per il nostro territorio difficile da accettare.

Dare poi fuoco a quei rifiuti significa mettere concretamente a rischio le campagne, l’ambiente e le persone”.