Cagliari, guerra ai vandali del Bastione: “Vigilanza e terrazza chiusa di notte”

Guardie, varchi controllato e terrazza Umberto I chiusa nelle ore notturne come i parchi. La proposta è della maggioranza di centrodestra in consiglio comunale e verrà discussa nei prossimo giorni. E cerca di porre fine alle continue scorribande dei vandali che stanno devastando il monumento più visitato dai turisti a Cagliari.

Il documento, primo firmatario Raffaele Onnis (con lui gli altri capigruppo dei partiti che sostengono l’esecutivo di Truzzu) promuove la pianificazione delle attività e lo stanziamento delle risorse utili, per gli interventi di riqualificazione, valorizzazione, tutela e vigilanza della Terrazza Umberto I

Tra questi l’affidamento in gestione del servizio di vigilanza dello spazio, analogamente a quanto

disposto per altri luoghi pubblici comunali (parchi, musei etc.) e l’interdizione dello spazio nelle ore notturne, con la stessa modalità utilizzata per i parchi cittadini, ipotizzando sistemi di chiusura degli accessi amovibili.

Chiesta anche la rimozione delle macerie e il ripristino delle sedute e la rimozione dei pannelli in plexiglas e al posizionamento di adeguato corrimano, in acciaio o altro metallo compatibile con il monumento, riportante la descrizione in braille del panorama visibile da ogni singolo punto della terrazza.