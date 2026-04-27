Gli abusi sarebbero avvenuti proprio dentro una chiesa di Roma: “Lui piangeva, non riusciva a muoversi dalle scale” racconta un “illustre testimone”. La testimonianza shock del ragazzo, che ancora oggi è molto provato da quanto accaduto, accende i riflettori su un grave fatto legato allo scandalo degli abusi sessuali nel mondo ecclesiastico.

“Nel 2000 sono uscito dall’ordine mercedario, nella sua stanza chiese di fare l’amore, si spogliò e cominciò”. Il giovane ha voluto rompere il silenzio e raccontare per la prima volta la violenza.

La replica di Padre Schirru: “Lui mi ha accusato, non ricordo di averlo mai violentato, al massimo di avergli fatto il solletico, questo lo ricordo”.

In studio, con Mario Giordano, è intervenuto Don Paolo: “Credo che la Chiesa sappia benissimo e forse a volte conviene avere anche a capo delle diocesi persone più controllabili: chi non ha scheletri nell’armadio è libero, ma siamo sicuri che la Chiesa voglia persone libere?”