Cagliari, entrano in un distributore di bibite in via Pola e lo devastano: fermati 2 giovani bulli

Entrano in un distributore di bibite in via Pola e lo devastano: fermati 2 giovani bulli. L’episodio ieri mattina poco dopo le 5 all’interno del distributore di bevande “Vending Solution” di via Pola. Il locale era affollatissimo: dentro ragazzi e ragazze che probabilmente si stavano rifocillando dopo le serate in discoteca.

All’improvviso entrano due tizi, probabilmente ubriachi, uno a petto scoperto accompagnato da un altro, agitando minacciosamente 2 bottiglie. Scoppia un putiferio e parte un fuggi fuggi generale verso l’uscita, mentre i due giovani che hanno dato in escandescenza spaccano le bottiglie nei muri dell’uscita.

Sul posto è intervenuta una pattuglia armata della Sicurtecnica e sono state allertate le Forze dell’Ordine, ma quando i carabinieri sono arrivati i 2 malviventi si erano appena allontanati. Grazie alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza i due giovani bulli sono stati individuati all’incrocio tra viale Sant’Avendrace e viale Trieste.