Capoterra, buio profondo a Rio San Girolamo: “Da mesi si rischia di essere investiti”

Buio profondo a Rio San Girolamo, “da mesi si rischia di essere investiti, è un pericolo anche solo mettere i bodoni della spazzatura fuori dal cancello”: cittadini esasperati, chiedono una risoluzione tempestiva da parte del comune. “Da 2 mesi la zona è al buio, tranne qualche giorno che è stata riaccesa. Ci abitano almeno 50 famiglie con bambini” racconta una residente, Alice Dessì. “È un grande disagio attraversare, a causa dei lavori le auto sono costrette a passare davanti alle abitazioni e corrono”.

I lavori in questione sono quelli per la realizzazione della nuova statale, “con il buio non si vedono i pedoni e si rischia di essere travolti”. Non solo: “Inoltre ci sono 2 studi medici, passa ogni giorno tutto il traffico che convoglia alla Saras”. Una richiesta al comune, quindi, al fine di intervenire e risolvere la problematica: “La strada è pubblica, non condominiale e quel contatore non fa parte del cantiere dove ci sono i lavori, quindi non è un problema della Regione bensì del comune. Basterebbe mandare un elettricista o un tecnico e il contatore è lo stesso anche per la rotonda che è pericolosissima durante le ore notturne”.