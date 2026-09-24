San Sperate in lutto per una giovane mamma: addio a Roberta Fadda, 54 anni, è deceduta prematuramente al Policlinico di Monserrato.

Un male fatale l’ha strappata all’affetto della sua famiglia che ha comunicato alla comunità la triste e dolorosa notizia della scomparsa della donna. Molto conosciuta in paese, in poche ore sui social si sono susseguiti centinaia di messaggi di cordoglio e vicinanza al marito e a tutti i suoi cari.

L’ultimo saluto sarà domani nella parrocchia del paese, la famiglia ringrazia tutto il personale del reparto oncologico per le amorevoli cure prestate.