San Sperate in lutto per una giovane mamma: addio a Roberta Fadda, 54 anni, è deceduta prematuramente al Policlinico di Monserrato.
Un male fatale l’ha strappata all’affetto della sua famiglia che ha comunicato alla comunità la triste e dolorosa notizia della scomparsa della donna. Molto conosciuta in paese, in poche ore sui social si sono susseguiti centinaia di messaggi di cordoglio e vicinanza al marito e a tutti i suoi cari.
L’ultimo saluto sarà domani nella parrocchia del paese, la famiglia ringrazia tutto il personale del reparto oncologico per le amorevoli cure prestate.
Un male fatale l’ha strappata all’affetto della sua famiglia che ha comunicato alla comunità la triste e dolorosa notizia della scomparsa della donna. Molto conosciuta in paese, in poche ore sui social si sono susseguiti centinaia di messaggi di cordoglio e vicinanza al marito e a tutti i suoi cari.
L’ultimo saluto sarà domani nella parrocchia del paese, la famiglia ringrazia tutto il personale del reparto oncologico per le amorevoli cure prestate.
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