Celebrare il proprio giorno più bello allo stadio teatro della passione calcistica comune? Per Davide e Federica si può. I due giovani è bellissimi sposi hanno fatto il loro ingresso ieri all’’Unipol Domus durante Cagliari- Juventus elegantissimi e con al collo le sciarpe rossoblù. Raggianti ed emozionati sono stati ovviamente notati dagli altri tifosi che hanno tributato loro un lungo applauso. Un modo speciale per unire amore e passione per lo sport in modo sano, regalando un pizzico di romanticismo a tutti i rossoblù.

“Davide & Federica sposi all’Unipol Domus, Tantissimi auguri rossoblù”, il messaggio d’auguri del Cagliari Calcio corredato da alcuni bellissimi scatti degli sposi.