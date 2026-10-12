Monserrato, un’oasi verde, ecosostenibile e ricca di attrezzi ginnici all’area aperta per accompagnare i visitatori al museo del volo: al via i lavori per l’anello sostenibile, il progetto si inserisce nel complesso della riqualificazione del Comoarto 8. Gli hangar che un tempo ospitavano gli aerei stanno prendendo nuovamente vita: uno è già stato completato e trasformato in palestra, l’altro ospiterà il museo dedicato agli aerei. Tutto intorno ci sarà tanto verde, una passeggiata per avventori e famiglie che potranno disporre anche di aree picnic. Un intervento finanziato con fondi del PNRR, “questo progetto è un collegamento che parte dalla zona dietro il campo fino a completarsi e a inserirsi con il prospetto complessivo. L’anello sostenibile prevede dei camminamenti pedonali che congiungeranno a tutto ciò che c’è intorno sino ai campi sportivi” spiegano il sindaco Tomaso Locci e l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Nonnoi.

“Verrà intervallato da alcune piazzole dove saranno messi degli attrezzi sportivi per poter fare ginnastica. Tante le le zone verdi e la passeggiata sarà realizzata con terra stabilizzata per il rispetto dell’ambiente”. Un percorso che, insomma, deve essere anche visto come un parco che trasformerà un’area incolta in un luogo da vivere a 360°.