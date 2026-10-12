24 ore di ansia e paura, poi finalmente la prima bella notizia. I soccorritori hanno raggiunto il giovane speleologo di Codrongianos Luca Olmetto, 31 anni, bloccato da una frana di una grotta a Urzulei.

Un lavoro straordinario da parte del soccorso alpino e speleologico e dei vigili del fuoco, che hanno lavorato senza sosta per salvare il 31enne.

Come confermato al Tgr Sardegna dal comandante dei vigili del fuoco di Nuoro Salvatore Corrao i soccorritori stanno liberando lo speleologo, ancora bloccato dai detriti.