I militari del Centro controllo pesca della Capitaneria di porto- Guardia Costiera e la Polizia Locale di Cagliari, nel corso del fine settimana, hanno eseguito controlli presso esercizi commerciali e di ristorazione nel Comune di Cagliari nell’ambito di un programma di verifica della commercializzazione e della somministrazione dei prodotti ittici al dettaglio e nella ristorazione, a tutela della salute dei consumatori e del rispetto delle normative vigenti in materia di commercio.

Durante il controllo i militari e la Polizia locale hanno ispezionato un ristorante etnico sito nella zona di viale Marconi e hanno rilevato la presenza di circa 40 kg di molluschi bivalvi (cozze e ostriche) pronti alla somministrazione ancorché prive della documentazione di tracciabilità e di quella attestante il transito presso un centro di spedizione, come previsto dalla normativa.

L’accertamento ha portato all’irrogazione di una sanzione amministrativa per 1500 € per mancanza di tracciabilità ed al sequestro dell’intera partita di prodotto ittico, che è stato così sottratto alla commercializzazione.

Essendo state rilevate anche anomalie in materia igienica, è stato chiesto l’intervento dei Tecnici della prevenzione del SIAN (Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione) dell’ASL di Cagliari i quali, a seguito di accurata ispezione, hanno irrogato sanzioni per 1000 € per cattive condizioni igienico sanitarie ed hanno emanato una ordinanza amministrativa per ripristino delle condizioni igienico – sanitarie.

Nel corso dell’ispezione è stato individuato anche il presunto fornitore dei molluschi al ristorante.

I controlli serrati congiunti di Guardia Costiera e Polizia Locale proseguiranno ininterrottamente, in particolare in ragione dell’approssimarsi delle festività natalizie.