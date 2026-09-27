Stimato e ben voluto da tutti, il tragico incidente avvenuto ieri sera riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale. Troppe croci, infatti, anche su quella strada percorsa ogni giorno da decine di automobilisti, sulla quale tante altre vite sono state spezzate in terribili scontri.

Poddesu era a bordo di un trattore che è stato centrato da un’Alfa Romeo 147, si stava immettendo nella provinciale e l’urto è stato violentissimo: nonostante i tempestivi soccorsi, non c’è stato niente da fare per salvare la vita al giovane uomo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri, con il supporto dell’autogrù dalla sede centrale di Cagliari, oltre all’elisoccorso e a un’ambulanza medicalizzata. Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Poddesu era molto conosciuto nel centro del Medio Campidano, gran lavoratore e amico di tutti. La notizia della tragedia ha travolto il paese che ora si stringe alla sua famiglia in questo momento di estremo dolore.