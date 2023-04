Cagliari, chiede l’elemosina e molesta i passanti: tensione vicino a piazza del Carmine

Chiedeva l’elemosina con insistenza e con fare aggressivo nella zona di piazza del Carmine e viale Trieste. Tanto da allarmare i residenti di Stampace basso costretti a chiamare le forze dell’ordine. La polizia arriva e l’uomo, un cagliaritano di circa 40 anni, viene identificato. Ma alla fine non viene ritenuto pericoloso e la polizia non prende provvedimenti. Ma nel quartiere resta l’allerta

La prima segnalazione al comitato di Stampace arriva in mattinata. “Un uomo ha cercato di aggredirmi in viale Trieste, è spesso in giro nei dintorni, molto magro con baffi, chiede soldi a chiunque, oggi è particolarmente aggressivo, ho chiamato il 113 ma ora con il numero unico da qui che ti passano l’operatore ci vogliono minuti, è andato via verso piazza del Carmine”.