Non basta una grande prestazione rossoblù per portare via punti dall’Olimpico. A 8 minuti dalla fine il Cagliari aveva pareggiato con un gran gol di Maldini ma poi la Roma è riuscita a ribaltare nel finale la partita con la difesa horror del Cagliari che ha subìto anche oggi 4 gol. Dunque una bellissima prova coronata dal vantaggio di Nzola. Non è servita a Pisacane, che anche oggi ha lasciato fuori Fazzini, per conquistare almeno un pareggio. Ed è un grande peccato perché la Roma aveva quasi sottovalutato il Cagliari lasciando fuori giocatori fondamentali. Per tutta la gara si è avuta la sensazione che il Cagliari in contropiede potesse fare davvero male ai giallorossi e infatti è avvenuto in due occasioni. Un vero peccato dunque per il Cagliari che torna a casa a mani vuote e domenica prossima sempre a Roma è atteso dalla capolista Lazio.