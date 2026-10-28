Grande rammarico tra gli appassionati nell’appuntamento condotto dal direttore Jacopo Norfo, con i commenti di Giuseppe Tamponi e le Pagelle del piccione Spillonco.

Dopo l’analisi della partita effettuata dal direttore Jacopo Norfo, segue il commento di Giuseppe Tamponi, che parla di “un Cagliari che ha dato segni di ripresa dal punto di vista dell’organizzazione del gioco ma che ha presentato, ancora una volta, una difesa inguardabile che subisce gol con una facilità disarmante”, di una formazione, ancora una volta, diversa e di una situazione che sta diventando “imbarazzante” quale è quella del “caso Fazzini”, giocatore ancora una volta lasciato impietosamente fuori, senza la possibilità di scendere in campo neppure per qualche minuto.

Interviene per primo in diretta Ruggero Ruggeri, che analizza l’andamento della partita, riferendo che “la gara di oggi va vista anche in un’altra ottica, in quanto a Roma gioca bene, ma allo stesso tempo lascia anche giocare gli avversari e concede degli spazi ed oggi il Cagliari ha corso negli spazi lasciati dagli avversari”. Prosegue dicendo “abbiamo avuto potenziali occasioni da gol, che con un attaccante più prolifico avremmo sicuramente sfruttato meglio” e, ancora “N’Zola ha giocato bene come centro boa, preoccupa tantissimo la difesa”.

E’ la volta, poi, di Gianni Rombi che, analizzando la gara, parla apertamente di “difesa disastrosa” e poi riferisce ampiamente il suo pensiero sul Gallo Belotti, che continua a segnare con regolarità in serie B e che, a suo parere, la società rossoblu non ha voluto trattenere per “non rischiare”; parla poi della prestazione di alcuni singoli rossoblu: “Maldini è tornato quello delle prime giornate, Romano ha fatto un po’ meglio con la sua posizione più centrale, ma sempre un po’ al di sotto rispetto alle prime gare”; esprime, poi, tutto il suo rammarico per l’atteggiamento della squadra nell’ultima partita casalinga “non era meglio puntare a vincere con il Bologna ?”.

Interviene, poi, per la prima volta in diretta, Sergio Red Bull che parla di “una prestazione abbastanza buona, di un Sugawara inguardabile, dieci gol subiti in tre partite iniziano ad essere tanti; sulla prestazione di N’Zola più ombre che luci, ha ancora da lavorare e recuperare la miglior condizione”.

Successivamente, interviene Claudio Grosso, che analizza l’andamento della partita: “cambi errati, mosse non azzeccate da Pisacane che, quando punta qualcuno dei giocatori, lo affonda, è in totale confusione, troppi cambiamenti di formazione”; prosegue poi dicendo che “N’Zola non ha la piena forma, però è riuscito a far salire la squadra”.

Segue l’intervento di Carla Madeddu, dall’Isola d’Elba, che dichiara: “Pisacane ha cambiato ancora formazione, mettendo in campo giocatori non ancora pronti, non schierando invece chi aveva fatto bene in precedenza. Deve schierare chi riesce a dare di più, Trepy ha fatto una buonissima azione”. Prosegue, poi, dicendo: “N’Zola ne ha spadellate tante”.

Chiude gli interventi dei tifosi in diretta Marco Cocco da Parigi: “salvo solo il gioco, difesa colabrodo già da diverse partite, si rischia di prendere gol anche da squadre più alla portata del Cagliari”. Prosegue, poi, dicendo che “Pisacane è affetto da protagonismo, il caso Fazzini può creare malumore nello spogliatoio, gli ingressi di Maldini e di Trepy sono stati molto positivi”.

Ancora una volta, “A bocce ferme dopo il Cagliari Live” ha dato la possibilità a tutti di intervenire in trasmissione ed esprimere il proprio parere senza censure ed in modo assolutamente libero, confermandosi come un punto di riferimento per tutti i tifosi rossoblu.