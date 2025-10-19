Cagliari-Bologna, sfiorato lo scontro tra tifosi: quattro bolognesi inseguiti dagli ultras cagliaritani.Il gruppetto di giovani tifosi bolognesi si è rifugiato in un cantiere a Su Siccu, i tifosi ospiti hanno chiamato un taxi per raggiungere la Unipol Domus dopo momenti di grande tensione. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che indagano sulla vicenda. Sono tanti i tifosi bolognesi presenti in città da ieri era, quando hanno “invaso” i ristoranti della zona della Marina. Ma nessuno si immaginava lo scenario di possibili incidenti.