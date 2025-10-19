Sette minuti. Soltanto 7 minuti per portare via un autentico tesoro da uno dei musei più visitati e amati al Mondo. È successo questa mattina al Louvre di Parigi, quando dei ladri hanno preso nove gioielli della collezione di Napoleone e dell’Imperatrice Eugenia dalla Galleria Apollo.

Il valore della refurtiva è incalcolabile. Stando a quanto riferito dal quotidiano francese Le Parisien, i malviventi avrebbero approfittato dei lavori attualmente in corso sul lato che da sulla Senna del museo e utilizzato un montacarichi per entrare nell’edificio, rompendo le finestre. Poi, sarebbero riusciti ad aprire le teche con i preziosissimi gioielli con un seghetto. Dopo aver prelevato i vari oggetti sono riusciti a farsi alla fuga in scooter.

Proprio in quel momento, i ladri hanno perso per strada la corona dell’imperatrice Eugenia, che è stata ritrovata danneggiata. Il museo, dopo i chiari momenti di concitazione e paura fra i tanti visitatori già presenti, è stato chiuso.

Ora, ovviamente, è caccia serrata ai malviventi e all’ immenso tesoro che hanno portato via. La Procura di Parigi ha aperto un’inchiesta per furto organizzato e associazione a delinquere.

