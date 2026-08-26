Una coppia di ventenni è stata arrestata nella notte a Cagliari dopo essere stata sorpresa in piazza Yenne in atteggiamenti che, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, avrebbero oltrepassato i limiti delle effusioni consentite in un luogo pubblico. Per i due è scattato l’arresto per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, mentre sono stati denunciati a piede libero per atti osceni in luogo pubblico, aggravati dalla particolare natura del luogo.

L’intervento è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio della Sezione Radiomobile del Comando provinciale dei carabinieri di Cagliari. I militari hanno notato un’auto parcheggiata in maniera irregolare e, nelle immediate vicinanze, la coppia intenta in comportamenti ritenuti osceni.

Quando i carabinieri hanno chiesto ai due di fornire i documenti per procedere agli accertamenti, la situazione è rapidamente degenerata. Secondo quanto riferito dall’Arma, i giovani avrebbero reagito in modo aggressivo, opponendosi al controllo e rivolgendosi con atteggiamento ostile ai militari.

L’equipaggio della Gazzella è quindi intervenuto per bloccare i due e riportare la situazione sotto controllo. Durante le successive perquisizioni personali, i carabinieri avrebbero trovato alcuni grammi di cocaina, poi sequestrati. Per il possesso della sostanza, la coppia è stata segnalata alla Prefettura.

Al termine degli accertamenti, i due ventenni sono stati accompagnati negli uffici del Comando provinciale per le formalità di rito e trattenuti in custodia in attesa dell’udienza con rito direttissimo, in corso davanti all’autorità giudiziaria.

Le contestazioni restano al momento nell’ambito della fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.