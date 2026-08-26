Sanluri, automobista distratto va via con la pompa di benzina attaccata al serbatoio: tubo divelto e portato a spasso per la città. L’ironia del titolare: “Onde evitare di trascinare il tubo per le vie della nostra ridente cittadina, ricordiamo ai clienti di togliere la pompa dal serbatoio prima di ripartire con l’auto”.
Succede anche questo in questa estate rovente segnata da tante anomalie: un attimo di disatrazione mentre si fa il pieno e la pompa parte assieme alla vettura.
A raccontare il singolare episodio è il proprietario del distributore che, sui social, pubblica anche l’immagine della pompa divelta e aggiunge: “Da oggi ci trovate anche in giro per la cittadina a rincorrere le auto con il tubo attaccato”.