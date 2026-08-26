Una situazione di crescente degrado e potenziale pericolo per la sicurezza pubblica viene segnalata dai residenti di via Castelli, a Cagliari. Una nostra lettrice, residente nella zona, denuncia le condizioni dell’area e chiede un intervento delle istituzioni per ripristinare sicurezza e decoro.

Secondo la segnalazione, da diversi anni sono presenti numerosi veicoli abbandonati e, in alcuni casi, privi di assicurazione. Alcune delle auto risultano danneggiate o private di componenti. A questo si aggiunge la presenza abituale di persone senza dimora, tra cui, riferisce la residente, anche persone con problemi di tossicodipendenza.

Il quadro più critico riguarda diversi punti della strada, con auto, scooter, bici abbandonate e, addirittura, decine di bombole di gas che sono un vero e proprio pericolo costante e sottovalutato da chi non interviene per risolverlo.

Nella segnalazione viene ricordato anche un precedente episodio che avrebbe coinvolto una Renault Clio bianca, “già segnalato nei mesi scorsi agli organi competenti”. Proprio alla luce di quanto accaduto in passato, la richiesta è quella di un intervento tempestivo per verificare la situazione, rimuovere i mezzi abbandonati e mettere in sicurezza l’area, con particolare attenzione alla presenza delle bombole e degli altri materiali lasciati nel parcheggio.

I residenti chiedono dunque alle istituzioni di intervenire per restituire alla zona condizioni di maggiore sicurezza, igiene e vivibilità, evitando che una situazione di degrado ormai consolidata possa trasformarsi in un concreto pericolo per la collettività.