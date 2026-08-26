Un incendio di vegetazione a Macchiareddu, nel territorio di Assemini, ha raggiunto un’azienda provocando danni a una struttura in disuso, a un impianto fotovoltaico, ad alcuni carrelli elevatori e a diverse attrezzature da lavoro.

L’allarme è scattato ieri sera. Sul posto sono intervenute le squadre di pronto intervento del comando provinciale dei vigili del fuoco di Cagliari, impegnate nelle operazioni di contenimento e spegnimento delle fiamme.

Il rogo, partito dalla vegetazione e propagatosi tra le sterpaglie, ha raggiunto l’area aziendale coinvolgendo diverse strutture e attrezzature. I vigili del fuoco hanno circoscritto l’incendio, evitando che potesse estendersi ulteriormente.

Una volta domate le fiamme, sono state avviate le operazioni di bonifica per eliminare i focolai residui e mettere in sicurezza l’area. L’intervento è andato avanti per diverse ore e si è concluso intorno alle 21.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’origine dell’incendio e stabilirne le probabili cause. Non si registrano persone coinvolte.