A quasi due mesi dall’introduzione delle limitazioni, gli ascensori che collegano il quartiere Castello al resto di Cagliari continuano a fermarsi nelle ore più calde. Il provvedimento, scattato il 1° luglio, resta in vigore per tre impianti pubblici e prevede sospensioni del servizio legate alle temperature raggiunte nei vani corsa e nei locali tecnici.

Le chiusure riguardano l’ascensore delle Scalette di Santa Chiara, quello del Terrapieno e l’impianto del Bastione Saint Remy. A rendere il collegamento ancora più incerto possono aggiungersi guasti e problemi tecnici, con interruzioni che si verificano anche al di fuori degli orari programmati, che coincidono con le fasce più torride della giornata.

Per residenti e visitatori, soprattutto nelle giornate con temperature superiori ai 35 gradi, l’alternativa sono solo le scale e i percorsi pedonali, una situazione particolarmente impegnativa per anziani, persone con difficoltà motorie e turisti, chiamati ad affrontare le salite del quartiere storico nelle ore più calde.

Quando ha introdotto le limitazioni, il Comune aveva annunciato la ricerca di soluzioni tecniche per abbassare le temperature all’interno degli impianti e consentire un servizio più esteso durante l’estate ma al momento nessuna reale soluzione è stata messa in campo.