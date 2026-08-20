La pressione sul Pronto soccorso del Santissima Trinità di Cagliari spinge la Asl a mettere in campo una serie di misure straordinarie per contenere il fenomeno del boarding, ovvero la permanenza dei pazienti in attesa di essere trasferiti in reparto dopo la decisione di ricovero.

L’azienda sanitaria ha disposto il massimo utilizzo dei posti letto ordinari disponibili nei reparti dell’ospedale Is Mirrionis, affiancandolo all’apertura straordinaria di ulteriori posti nei diversi presidi aziendali. Tra gli interventi previsti figura anche una temporanea revisione dell’attività programmata: i ricoveri non urgenti potranno essere posticipati per liberare spazi a favore dei pazienti provenienti dal Pronto soccorso.

La strategia coinvolge l’intera rete ospedaliera. In particolare, gli ospedali spoke di Isili e Muravera saranno chiamati a contribuire alla gestione dell’aumento della domanda assistenziale, attraverso una distribuzione più equilibrata dei pazienti.

È questa la replica della Asl di Cagliari alle recenti segnalazioni del sindacato Nursing Up sulle condizioni del Pronto soccorso del Santissima Trinità. L’azienda, pur riconoscendo la complessità della situazione, sottolinea come l’affollamento non sia riconducibile esclusivamente alla disponibilità di posti letto.

Secondo la direzione sanitaria, infatti, una delle principali criticità riguarda il percorso successivo alla fase acuta della malattia. Molti pazienti che si trovano ancora in Pronto soccorso o ricoverati nei reparti, una volta stabilizzati, non necessitano più di cure ospedaliere urgenti, ma hanno bisogno di assistenza di tipo socio-sanitario e di un inserimento adeguato nelle strutture territoriali.

È proprio questo passaggio, secondo la Asl, a rallentare il ricambio dei posti letto e a ripercuotersi sull’intero sistema dell’emergenza-urgenza. La gestione del problema, viene evidenziato, richiede quindi un intervento coordinato tra le diverse professionalità e un raccordo costante tra ospedale e territorio, più che soluzioni dettate dall’emergenza del momento.