Fingevano di essere ipovedenti e diversamente abili per impietosire i passanti e farsi consegnare contanti destinati a un’associazione no-profit inesistente.

La trappola è stata sventata dai Carabinieri della Stazione di Selargius, che hanno segnalato a piede libero due donne di 30 e 27 anni, entrambe originarie della penisola e già note alle forze dell’ordine. L’episodio si è consumato negli spazi del centro commerciale “Le Vele” di Quartucciu. Un cittadino, caduto nel raggiro e persuaso a versare una somma di denaro per una finta causa benefica, si è reso conto dell’inganno e ha lanciato l’allarme alla Centrale Operativa della Compagnia di Quartu Sant’Elena. L’intervento tempestivo dei militari, impegnati in un servizio di pattugliamento del territorio, ha permesso di rintracciare e identificare rapidamente le due donne che, a seguito di un immediato controllo, sono state trovate in possesso di diversi moduli per la raccolta firme, sui quali erano già annotate donazioni per varie centinaia di euro.