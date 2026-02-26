Cagliari, Giagoni (Lega): “Situazione quartiere San Michele assurda, ora interventi rapidi”. “Quanto sta accadendo in via Ogliastra 22 ha dell’assurdo. In quella palazzina, nel febbraio 2023, si è consumato l’omicidio del pensionato Venerato Sardu. L’appartamento della vittima, però, è stato occupato abusivamente da soggetti noti per attività di spaccio e prostituzione e i legittimi proprietari non sono ancora riusciti a rientrarne in possesso”. Una situazione paradossale e “umanamente intollerabile”: i figli della vittima non solo hanno perso il padre in circostanze drammatiche, ma oggi si trovano a doversi misurare con questa prevaricazione illegale. Dario Giagoni, deputato sardo della Lega garantisce che “per questo mi farò promotore a tutti i livelli affinché questa vicenda possa trovare rapidamente conclusione a favore degli eredi della vittima: come Lega ci siamo spesi per aumentare la sicurezza, e intervenire con maggiore incisività proprio nelle situazioni di occupazioni abusive, velocizzando le procedure di sgombero, affinché gli immobili vengano restituiti rapidamente ai legittimi proprietari. La legalità non può essere negoziabile: chi viola la legge deve essere allontanato e perseguito, chi la rispetta deve essere tutelato”.