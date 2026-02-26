Un rapido sguardo agli annunci immobiliari dedicati alle attività commerciali in vendita a Cagliari restituisce un’immagine che va oltre la semplice dinamica del mercato: decine di ristoranti, bar, negozi e interi stabili a destinazione commerciale cercano acquirenti. Dai piccoli locali di 70-80 metri quadri nel quartiere Marina fino a strutture di diverse centinaia di metri quadri in zone centrali e semicentrali, l’offerta appare ampia, variegata e in costante aggiornamento. Un segnale che molti operatori leggono come spia di una crisi non più congiunturale, ma strutturale.

Non solo e-commerce

Tra le cause principali viene spesso indicata la crescita delle vendite online. L’espansione dell’e-commerce ha modificato in modo irreversibile le abitudini dei consumatori: confronto immediato dei prezzi, consegne rapide, ampiezza di scelta e promozioni continue hanno ridotto l’attrattività del negozio fisico tradizionale, soprattutto nei settori dell’abbigliamento, dell’elettronica e dei beni non alimentari.

Ma limitarsi all’impatto delle piattaforme digitali sarebbe riduttivo. La crisi delle attività commerciali a Cagliari, come in molte città italiane, è il risultato di una combinazione di fattori economici, sociali e demografici.

Costi in aumento, margini in calo

Affitti elevati nelle zone centrali, rincari energetici, aumento del costo del lavoro e pressione fiscale incidono pesantemente sui bilanci delle imprese. Molti esercenti denunciano margini sempre più sottili, che non consentono di ammortizzare eventuali flessioni stagionali o imprevisti.

A ciò si aggiunge l’aumento dei tassi di interesse che rende più difficile l’accesso al credito, sia per chi vuole avviare un’attività sia per chi tenta di mantenerla in vita attraverso investimenti o ristrutturazioni.

Cambiamenti demografici e flussi urbani

Cagliari vive trasformazioni profonde anche sul piano demografico. L’invecchiamento della popolazione, la diminuzione dei residenti in alcune aree del centro storico e lo spostamento di nuclei familiari verso l’hinterland incidono sui flussi di clientela quotidiana. Alcuni quartieri un tempo animati da botteghe di prossimità registrano oggi un calo di passaggio, soprattutto nei mesi non turistici.

Il turismo, pur rappresentando una risorsa importante, non riesce da solo a garantire continuità annuale. Le attività legate alla ristorazione e all’accoglienza vivono picchi stagionali significativi, ma faticano a mantenere gli stessi livelli di fatturato nei periodi di bassa stagione.

Ricambio generazionale difficile

Un altro elemento critico è il ricambio generazionale. Molti titolari prossimi alla pensione scelgono di vendere, ma non sempre trovano giovani imprenditori disposti a subentrare. L’incertezza economica, la complessità burocratica e il rischio d’impresa scoraggiano nuove aperture.

Il risultato è un aumento delle attività in vendita, spesso già avviate e arredate, proposte come “chiavi in mano” a prezzi che, in alcuni casi, risultano ribassati rispetto agli anni precedenti.

Verso quale modello di città?

La fotografia offerta dagli annunci immobiliari pone una questione più ampia: quale modello commerciale per il futuro di Cagliari? Per la sopravvivenza del negozio fisico diventa centrale il ruolo delle politiche urbane: incentivi per nuove imprese, agevolazioni fiscali, rigenerazione degli spazi sfitti, sostegno all’innovazione e alla formazione imprenditoriale.

L’alto numero di attività commerciali in vendita non è soltanto un dato immobiliare. È il riflesso di un cambiamento profondo nel tessuto economico cagliaritano. Comprenderne le cause e intervenire con strategie mirate sarà determinante per evitare che le serrande abbassate diventino un tratto permanente del paesaggio cittadino cagliaritano.