L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale, Assessorato per il benessere animale, Gaetano Crocco, per contrastare gli abbandoni e promuovere l’attenzione verso tutte le specie di esseri viventi.

Appuntamento quindi a Maddalena spiaggia, info-point – Viale S.Efisio: l’evento è in collaborazione con il servizio veterinario ASL Cagliari con la Polizia locale, la Compagnia Barracellare il supporto degli operatori del canile Dog Hotel. È necessario munirsi di documento di riconoscimento e codice fiscale.

Per le prenotazioni chiamare gli uffici della Polizia Locale ai seguenti numeri 070/7239.222 – dal lunedi al venerdi dalle ore 9:00 alle 13:00 – dalle 15:00 alle 20:00 (La prenotazione è obbligatoria – avendo cura di fornire recapito telefonico al quale essere richiamati).

Il servizio è offerto a tutti i cittadini della Città Metropolitana di Cagliari.