Poetto, ancora furti in spiaggia: via borse e marsupi a un gruppo di ragazzi. È accaduto tra sabato e domenica notte all’altezza dello stabilimento dei vigili del fuoco, all’interno erano custoditi documenti e cellulari. Presentata la denuncia ai carabinieri.

Basta un attimo di distrazione, un tuffo in acqua, una breve passeggiata e i malintenzionati sono sempre in azione: di giorno come la notte osservano le potenziali vittime che, quando meno se lo aspettano, in un attimo non ritrovano più le borse.

È accaduto anche qualche giorno fa all’altezza dello stabilimento della Marina militare, ma grazie al pronto intervento di alcuni bagnanti, la Polizia ha individuato e fermato due giovani stranieri, di 24 e 30 anni, ritenuti responsabili del furto di una borsa.

I due, infatti, si erano impossessati poco prima della borsa di una 23enne, che in quel momento si trovava in acqua.

Accortisi di quanto stava accadendo, alcuni presenti hanno immediatamente contattato la sala operativa della Questura, mantenendo però costantemente sotto controllo i presunti autori del furto. Questa volta è andata bene e si spera che anche gli oggetti sottratti ai ragazzi vengano presto recuperati. L’appello: “Se qualcuno dovesse ritrovare qualcosa, per favore portate dai carabinieri”.