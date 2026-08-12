Quartucciu, parchi presi di mira dai vandali, l’appello di Augusto Sunda rivolto ai giovani: “Godetevi i parchi i ambiente, il mare la montagna portandogli rispetto, soprattutto non allontanatevi da quella materia di cui siamo fatti. L’amore”.

Bottiglie, cartacce e plastica abbandonata in giro e sulle panchine a due passi dal contenitore dei rifiuti: uno spettacolo indecoroso che deturpa l’area pubblica a disposizione di tutti. “Quando posso esco presto per farmi un oretta di camminata e cosa c’è di meglio che attraversare un parco cittadino, solo che questa meravigliosa camminata viene interrotta da uno spettacolo indecente. La critica non è rivolta al sindaco e né all’amministrazione comunale, perché sono molto presenti per quanto riguarda la pulizia del paese, io mi rivolgo ai ragazzi o chi fa questo scempio. Il parco è fornito di regolari raccoglitori, perché non buttare correttamente la spazzatura?

Il Mondo è vostro – spiega Sunda – dovete usufruire della magnificenza che ci dona ogni giorno, profumo, tramonti ossigeno che respiriamo. Ogni rifiuto buttato così crea un danno all’ecosistema otre che delle spese da sostenere per la società”.

Un appello alle nuove generazioni, quindi, in particolar modo, perché tra le loro mani hanno il futuro di questa terra che chiede rispetto.