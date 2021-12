Cagliari, al Poetto crolla un palo in diagonale sulla strada: momenti di grande paura per il forte vento. Solo per miracolo il palo crollato nel Lungosaline, nei pressi dello svincolo dell’ospedale Marino, non ha centrato in pieno nessuna auto in corsa. La foto in diretta di Davide Loi: un’auto si è subito fermata e ora il traffico è deviato proprio verso il Marino. Per tutta la mattina di oggi e per il pomeriggio, come preannunciato ieri dall’allerta meteo della Protezione Civile, su Cagliari e hinterland sta soffiando un vento di burrasca. La strada al momento è bloccata in direzione Quartu.