Sta circolando da questa mattina un messaggio falso su whatsapp attribuito ad Abbanoa su eventuali effetti del maltempo sulla qualità dell’acqua distribuita in rete nella città di Cagliari.

La notizia è priva di qualsiasi fondamento.

L’acqua distribuita nella rete del Capoluogo non è ovviamente “in balia delle intemperie” e quindi non può essere condizionata dal maltempo. Viene prodotta da due potabilizzatori, gli impianti di Simbirizzi e di San Michele, che hanno complessi processi di trattamento. Non si registrano fenomeni di torbidità eccessivi, che comunque vengono sempre fronteggiati, nemmeno nelle acque grezze in arrivo ai due impianti.

Si sta accertando l’origine di questo messaggio falso: i responsabili sono passibili di denuncia per procurato allarme. Chi dovesse riceverlo, oltre a non darne minimamente peso, può anche a sua volta avvisare il mittente che si tratta di una “fake news”.