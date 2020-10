Cagliari, paura sulla 554: auto in transito prende fuoco per un problema elettrico

Auto in fiamme mentre è in transito sulla 554, i Vigili del Fuoco spengono le fiamme e mettono in sicurezza la sede stradale. Oggi una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta intorno alle 18:30 per l’incendio di un’auto in transito sulla strada statale 554 all’altezza della Motorizzazione Civile in direzione Cagliari. Il conducente, vedendo uscire fumo dal vano motore del veicolo si è tempestivamente fermato e mettendosi in sicurezza ha chiamato subito il numero di emergenza 115 che ha inviato sul posto la squadra.

Gli operatori all’arrivo sul posto hanno delimitato la sede stradale e provveduto a spegnere il rogo che ha coinvolto l’autovettura, provvedendo alla messa in sicurezza dell’area circostante e della sede stradale.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento, probabilmente dovute ad un problema elettrico o surriscaldamento di parti meccaniche.