Monastir, maxitamponamento sulla 131: tre auto coinvolte e un ferito

Monastir, maxitamponamento sulla 131: 3 auto coinvolte e un ferito. Da richiesta di soccorso, la squadra di pronto intervento “3A” dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta intorno alle 16:30 sulla strada statale 131 all’altezza del km 18 per incidente stradale dove per cause ancora da accertare sono rimaste coinvolte sono rimaste coinvolte tre autovetture uno degli occupati e rimasto ferito lievemente soccorso dal personale sanitario invitato dal 118.

Gli operatori hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli, dell’area circostante e della sede stradale. La strada è stata temporaneamente interdetta alla circolazione per permettere le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza