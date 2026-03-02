La scorsa notte, l’attenzione e il fiuto investigativo dei Carabinieri della Stazione di San Sperate hanno interrotto l’attività illecita di due giovani, un ventitreenne residente a Monastir e un ventunenne di Ussana, entrambi disoccupati e già noti alle Forze di Polizia, arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Tutto ha avuto inizio durante un consueto servizio di perlustrazione notturna per il controllo del territorio, quando la pattuglia ha intimato l’alt a una Fiat 500 con targa polacca, poi risultata presa a noleggio. Fermata la vettura, i militari si aspettavano di trovare a bordo dei viaggiatori stranieri; la presenza di due ragazzi del posto, unita a un evidente e ingiustificato nervosismo manifestato fin dalle prime battute del controllo, ha invece subito fatto scattare un campanello d’allarme.

Decisi ad approfondire i controlli, i Carabinieri hanno proceduto a una perquisizione personale e veicolare, trovando immediato riscontro ai loro sospetti: i due giovani nascondevano infatti oltre 48 grammi di hashish, una piccola dose di cocaina e la somma in contanti di 485 euro. Il denaro, suddiviso in banconote di vario taglio, è stato ritenuto il verosimile incasso dell’attività illecita.

A quel punto, le operazioni si sono inevitabilmente spostate presso le abitazioni dei due indagati. Le perquisizioni domiciliari hanno permesso di rinvenire e sequestrare ulteriori 15 grammi di hashish e 16 grammi di marijuana. Non solo droga: durante i controlli in casa, i militari hanno scoperto anche una pistola scacciacani a cui era stato rimosso il previsto tappo rosso occlusivo.

I giovani sono stati accompagnati in caserma e al termine degli accertamenti, sono stati trattenuti in attesa di comparire questa mattina davanti al Tribunale di Cagliari.