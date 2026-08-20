Ferma condanna da parte dell’azienda nei confronti dei recenti episodi di aggressione subiti da alcuni professionisti sanitari nell’esercizio delle proprie funzioni.

Tali episodi rappresentano un atto grave e inaccettabile, che lede non solo l’incolumità fisica e psicologica degli operatori coinvolti, ma anche 1a dignità dell’intera comunità sanitaria impegnata quotidianamente nella cura e nell’assistenza dei pazienti.

La Direzione Generale ribadisce il proprio pieno e incondizionato sostegno ai professionisti coinvolti, garantendo loro assistenza legale, supporto psicologico e ogni forma di tutela prevista dalla normativa vigente e dai protocolli aziendali in materia di sicurezza sul lavoro.

L’Azienda coglie l’occasione per ricordare che la sicurezza degli operatori sanitari è condizione imprescindibile per garantire cure di qualità a tutta la cittadinanza, e rinnova l’invito al rispetto reciproco quale valore fondante del rapporto di cura tra pazienti, familiari e personale sanitario.

Sono e saranno rafforzate, in collaborazione con le Forze dell’Ordine, tutte le misure di prevenzione e sicurezza già attive presso le strutture aziendali, al fine di garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti gli operatori.

L’ARNAS G. Brotzu non tollererà alcuna forma di violenza contro chi, ogni giorno, si dedica alla cura e alla salute delle persone.