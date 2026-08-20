“Per un vero miracolo, in quel momento non stava passando nessun pedone e il crollo non ha causato danni a persone”.

​questa mattina, poco dopo le 7.00, è stato segnalato il crollo improvviso di un pino in Via Caracalla nei giardinetti.

“Siamo intervenuti immediatamente, attivando la squadra della Cooperativa I Progetti. Fortunatamente, gli operatori si trovavano già a pochi metri di distanza, impegnati nella potatura di alcune palme, e hanno potuto deviare subito sul luogo dell’incidente.

​Le attività di messa in sicurezza sono tuttora in corso” spiega l’assessore all’Ambiente Saverio De Roma.

“È doloroso ammetterlo, ma questo è un problema noto che riguarda i pini in ambito urbano. Sono alberi bellissimi e maestosi, ma la vita in città mette a dura prova il loro equilibrio. Purtroppo, non danno preavviso e possono cedere improvvisamente”.