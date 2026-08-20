Nel corso della mattinata di ieri 19 agosto, nell’ambito dei quotidiani servizi di vigilanza finalizzati alla prevenzione e repressione degli illeciti ambientali e della pesca di frodo nelle acque dell’isola dell’Asinara, i Carabinieri hanno individuato e sanzionato un diportista per violazione delle norme a tutela del Parco Nazionale.

Il turista, a bordo di un tender dotato di motore fuoribordo, si è introdotto all’interno delle acque di località Cala Sabina, rientranti nella Zona “B” dell’Area Marina Protetta.

In tale specchio acqueo vige il divieto assoluto di transito per le imbarcazioni a motore, norma essenziale per preservare l’equilibrio ecosistemico e la fauna marina del Parco.

Nei confronti del trasgressore è quindi scattata la sanzione amministrativa prevista dalle norme di esecuzione e dal disciplinare dell’Area Marina Protetta, in relazione alla Legge Quadro sulle aree protette (L. 394/1991).