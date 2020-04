Boris Johnson in terapia intensiva per Coronavirus, le sue condizioni si sono aggravate in serata. Febbre alta e tosse, un peggioramento fa temere per il premier britannico che è ora in gravi condizioni. Il suo posto alla guida del governo britannico è già stato preso dal ministro degli esteri Dominic Raab. Una notizia che sta sconvolgendo il Regno Unito, con l’Europa già alle prese con la gravissima emergenza creata dalla pandemia ormai in tutti i Paesi. Boris Johnson si trova ora all’ospedale St Thomas di Londra, la situazione è peggiorata nelle ultime ore.