Cagliari, le nuove vite ai tempi del Coronavirus: parti in tenda al Santissima Trinità (VIDEO)

Una tenda dotata di tutte le attrezzature e di tutti i comfort per le neomamme che devono partorire all’ospedale cagliaritano del Santissima Trinità. Eccola, l’area parto realizzata nei giorni difficili dell’emergenza Coronavirus, in quello che è diventato uno dei Covid Hospital sardi. Il primo parto è avvenuto qualche giorno fa, e tutto è andato alla perfezione: a realizzare il video e a postarlo su Facebook è stata Alice Marracini, moglie del direttore del presidio Sergio Marracini: “Niente è stato lasciato al caso nel nuovo reparto ginecologia e ostetricia per pazienti Covid-19 che la Protezione Civile ha allestito nel giardino del Santissima Trinità di Cagliari”, scrive la Marracini.

“La dottoressa Eleonora Coccollone ha gestito passo passo tutta la fase progettuale facendo in modo di garantire un percorso sicuro e confortevole alle neomamme affette da Coronavirus, e un altrettanto percorso in sicurezza per le altre pazienti”.